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Историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни»
17 августа в 14:00
Праздники

Историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни»

Шилово

17 августа в пос. Прибрежный Шиловского района состоится уже ставший традиционным, 13-й историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» — в честь действительно жившего на этой земле, в Нерске (ныне Шилово), знатного воина, чье имя обросло народными преданиями, Добрыни Никитича Рязанича Злат Пояс.

Совершивший множество ратных подвигов, обладавший смекалкой, несгибаемой волей и недюжинной силой, богатырь пал в неравном бою с монголо-татарами и, по легенде, был похоронен под специально насыпанным по этому случаю курганом. В память о славном богатыре, являющимся и через столетия одним из символом рязанской земли, в поселке Прибрежный недалеко от районного центра возник мемориал, вокруг которого раз в год, в августе, собираются любители праздников народной культуры и опен-эйров.

В программе: театрализованное представление «Русские богатыри» с участием дружины ратоборцев «Русичи», песенный фестиваль «Мещерский дворик», аппетитные ряды «Дары от Добрыни», ярмарка мастеров, мастре-классы, школа танцев «Губернский бал», «Народный пляс» (хороводы и танцы), выступление рэп-исполнителя Bllack-santa (Юрий Попов).

Кульминацией фестиваля станет выступление одного из лучших коллективов России фолк-рок группы «Сколот». На закате праздничного дня всех ждет «Заставный костер», который объединит участников и гостей во славу предков наших и России матушки.

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