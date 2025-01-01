Комедия по пьесе Миро Гаврана

Режиссер — Гарольд Стрелков

Сценограф и художник по костюмам — Анастасия Глебова

Композиторы — Григорий Гоберник, Иван Замотаев

Хореограф — Екатерина Кислова

Художник по свету — Тарас Михалевский

В ролях: Мария Прошина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский

Вы можете быть циничными и эгоистичными. Можете быть скромными, тихими, застенчивыми. Вы можете распланировать всю свою жизнь по минутам. Можете кричать о своей свободе и независимости. Но, придет Она и все перекроит, перестроит, переделает и изменит, хотите вы этого или нет.

И будет так, пока есть Она. Пока есть Любовь.

Что случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа» и кто скрывается за масками претендентов на женитьбу — узнаете в новой комедии любви, изменившей жизнь одной одинокой женщины!

Комедия о любви и ее нелегком поиске в постановке талантливого театрального режиссера Гарольда Стрелкова — это классика жанра в современных реалиях.