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Иржи Килиан: Дитя и волшебство

Опера-балет «Дитя и волшебство», плод сотрудничества Мориса Равеля и Колетт, — сказочная история о мальчике, который не хотел делать уроки, за что был наказан матерью, рассердился и начал крушить все вокруг. Но окружающие его предметы вдруг ожили и, объединившись с животными, решили хулигана и лентяя проучить. Поучительная сказка о том, как важно не только хорошо учиться и слушаться старших, но и беречь мир вокруг, в руках знаменитого хореографа Иржи Килиана превратилась в яркий причудливый мир, где правят танец и фантазия, где союз реального и воображаемого столь же зрелищен, как и союз музыки, оперы и балета.

В спектакле использована фонограмма студийной записи оперы 1961 г.; Национальный оркестр Франции, хор и солисты RTF (Radio France). Морис Равель называл «Дитя и волшебство» хорошо приготовленным стилистическим коктейлем из всех эпох. Это очень верно подмечено не только с точки зрения музыки, но и с точки зрения театра. Перед нами своего рода дивертисмент предметов, игрушек и животных, связанных в единое повествование. Своеобразная музыка (в спектакле участвуют ветряная машина, джазовая флейта и даже сырная терка!), соединение оперы и балета, многообразие и особенности действующих лиц сделали свое дело: в мировом театре крайне мало действительно удачных постановок этого спектакля. Спектакль Иржи Килиана, осуществленный спустя 60 лет после написания оперы-балета, — несомненно, одна из лучших сценических интерпретаций. Это действительно целостный и совершенно не типичный для привычного зрителю Килиана иллюстративный спектакль. Хореограф вроде бы и сдерживает себя, педантично следуя за историей и вокалом, но, в то же время и верен себе, своему музыкальному чутью, своей безграничной фантазии. В его руках предметы и в самом деле оживают, а сказка обретает удивительный объем. Его «Дитя и волшебство» — и подарок для взрослых любителей музыкального театра, и школа для юных. Не только потому, что напоминает о непреложных правилах (и отчасти сочувствует школьникам). С этого достаточно короткого и очень зрелищного произведения можно начать знакомство и с оперой, и с балетом. Есть шанс не отпугнуть ребенка навсегда.

Режиссёр
Иржи Килиан, Лорин Мацель
Актёры
Марли Кнобен, Сабина Купферберг, Начо Дуато, Фиона Луммис, Рослин Андерсон, Жанин Коллар, Мишель Сенешаль
Продолж.
52 мин.
Премьера
2024-04-13 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Короткометражка, Балет, Опера, ТВ Драма

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