Иржи Килиан: Дитя и волшебство

Опера-балет «Дитя и волшебство», плод сотрудничества Мориса Равеля и Колетт, — сказочная история о мальчике, который не хотел делать уроки, за что был наказан матерью, рассердился и начал крушить все вокруг. Но окружающие его предметы вдруг ожили и, объединившись с животными, решили хулигана и лентяя проучить. Поучительная сказка о том, как важно не только хорошо учиться и слушаться старших, но и беречь мир вокруг, в руках знаменитого хореографа Иржи Килиана превратилась в яркий причудливый мир, где правят танец и фантазия, где союз реального и воображаемого столь же зрелищен, как и союз музыки, оперы и балета.

В спектакле использована фонограмма студийной записи оперы 1961 г.; Национальный оркестр Франции, хор и солисты RTF (Radio France). Морис Равель называл «Дитя и волшебство» хорошо приготовленным стилистическим коктейлем из всех эпох. Это очень верно подмечено не только с точки зрения музыки, но и с точки зрения театра. Перед нами своего рода дивертисмент предметов, игрушек и животных, связанных в единое повествование. Своеобразная музыка (в спектакле участвуют ветряная машина, джазовая флейта и даже сырная терка!), соединение оперы и балета, многообразие и особенности действующих лиц сделали свое дело: в мировом театре крайне мало действительно удачных постановок этого спектакля. Спектакль Иржи Килиана, осуществленный спустя 60 лет после написания оперы-балета, — несомненно, одна из лучших сценических интерпретаций. Это действительно целостный и совершенно не типичный для привычного зрителю Килиана иллюстративный спектакль. Хореограф вроде бы и сдерживает себя, педантично следуя за историей и вокалом, но, в то же время и верен себе, своему музыкальному чутью, своей безграничной фантазии. В его руках предметы и в самом деле оживают, а сказка обретает удивительный объем. Его «Дитя и волшебство» — и подарок для взрослых любителей музыкального театра, и школа для юных. Не только потому, что напоминает о непреложных правилах (и отчасти сочувствует школьникам). С этого достаточно короткого и очень зрелищного произведения можно начать знакомство и с оперой, и с балетом. Есть шанс не отпугнуть ребенка навсегда.