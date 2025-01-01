Иллюзия счастья

Диана — счастливая парижанка, у которой есть все, что необходимо для безоблачной жизни: успешная карьера, эффектная внешность и, что важно, искренне преданный ей и горячо любимый красавец-мужчина. На первый взгляд, ничто не предвещало бури. Однако все меняется в мгновение ока! И все герои истории оказываются в безумном водовороте перипетий. Неожиданная идея, внезапный разрыв, смертельный диагноз, порочная профессия, тайный сговор, коварное заблуждение, обман, эффектное разоблачение… Стоит ли говорить, что вас ждет непредсказуемая развязка? Действие постановки подобно тектоническим колебаниям почвы! Но на эти катаклизмы стоит посмотреть! Остроумные, тонкие и утонченные диалоги — еще одна изюминка спектакля. Ждем вас на любовной истории, которую забыть невозможно!