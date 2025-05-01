15 мая в 15:00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина состоится торжественное открытие юбилейной выставки Рязанского отделения Творческого союза художников России.

Выставка «Игра в пятнашки» — это своеобразный творческий отчет о пятнадцатилетнем пути, пройденном Союзом. За эти годы Рязанское отделение ТСХР стало значимым центром притяжения талантов, объединив мастеров разных поколений и направлений. На сегодняшний день в местном Творческом союзе состоит около 90 художников.

«Название выставки — „Игра в пятнашки“ — не случайно. Оно символизирует динамичный и многогранный творческий процесс, где каждый участник Союза находит свое место, создавая уникальную и неповторимую картину мира», — отмечает председатель Рязанского отделения ТСХР Владимир Кривов.

В юбилейной выставке принимают участие как члены местного объединения, так и приглашенные мастера из Творческого союза художников России: Константин Худяков, Константин Петров, Евгений Ромашко, Николай Чибисов.

Свои произведения покажут известные рязанские авторы: Игорь Власов, Василий Колдин, Ольга Курилова, Наталья Кобзева, Владимир Акиншин, Александр Марьяшин, Владимир Тяжкин, Андрей Миронов и другие, среди которых много преподавателей художественных школ и учебных заведений Рязани с профильными специальностями. «Эти художники не только передают свои знания и мастерство молодым, но и сами продолжают активно творить, создавая уникальные произведения. Их опыт и талант — ценнейший ресурс для нашего художественного объединения», — подчеркивает Владимир Кривов.

Экспозиция представит широкую палитру работ, отражающих многообразие жанров и техник изобразительного искусства. Посетители увидят живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное и народное искусство. Особое место в экспозиции займет проект «Крестный путь» от секции «Религиозное искусство», представляющий уникальные образцы церковной миниатюры.

За 15 лет региональным отделением ТСХР было проведено более 200 групповых выставок, в том числе ряд значимых передвижных проектов: «Наставники», «Лики-лица», «Время Героев», «Игорь Власов и ученики», «21 век — 21 год», «Год семьи: художественное наследие», а также проект «Искусство — детям» совместно с детскими библиотеками города.

Особое внимание ТСХР уделяет культурно-просветительской деятельности, организуя выставки и творческие встречи в районах Рязанской области, в больницах и библиотеках, делая искусство доступным для всех.

15 лет — срок небольшой, но очень важный, когда продолжают работу основатели и, в то же время, в объединение вливаются новые творческие силы. Многоликость профессиональных устремлений художников, их увлеченность творчеством служит подтверждением жизнеспособности регионального отделения ТСХР, залогом дальнейших достижений.