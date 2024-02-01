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Идеальные дни

День Хираямы начинается с ухода за ростками кленов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на пленочный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную рутину жизни Хираямы.

Режиссёр
Вим Вендерс
Актёры
Кодзи Якусе, Токио Эмото, Ариса Накано, Аой Ямада, Юми Асо, Саюри Исикава, Томокадзу Миура, Мин Танака
Продолж.
123 мин.
Премьера
2024-02-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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