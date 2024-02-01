Идеальные дни

День Хираямы начинается с ухода за ростками кленов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на пленочный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную рутину жизни Хираямы.
- Режиссёр
- Вим Вендерс
- Актёры
- Кодзи Якусе, Токио Эмото, Ариса Накано, Аой Ямада, Юми Асо, Саюри Исикава, Томокадзу Миура, Мин Танака
- Продолж.
- 123 мин.
- Премьера
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2024-02-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма