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И мощь, и красота
7 февраля в 16:00
Выставки

И мощь, и красота

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

7 ФЕВРАЛЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная творчеству Олимпиады Бусыгиной — одного из ярких представителей Рязанского отделения ВТОО «Союз художников России», живописца, мастера монументального искусства.

В Рязань художница приехала в 1960 г. и сразу же оказалась в центре культурной жизни города. Монументалист по образованию, двадцать лет жизни Олимпиада Бусыгина посвятила именно этому искусству.

Начиная с 1970-х гг., главной в творчестве художницы становится станковая живопись. Среди живописных произведений мастера особое место занимают работы, посвященные Рязанской ГРЭС. Это замечательная серия, где автору удалось отобразить героику будней, поэзию повседневности, производственную эстетику.

Произведения, не связанные непосредственно с картинами этого цикла, тем не менее очень близки им по решению живописно-декоративных задач.

Предлагаемая вниманию зрителей выставка призвана по возможности отобразить разные направления творческих поисков мастера, представить ее работы в разных жанрах: городской и индустриальный пейзаж, портрет, натюрморт и показать произведения, выполненные в наиболее плодотворный период творчества.

Выставка проводится в рамках объявленного музеем в 2023 г. проекта «Возвращаем имена».

Возраст
6+