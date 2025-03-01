Художники книжной иллюстрации

Искусство оформления книги имеет давние традиции, уходящие в эпоху Средневековья. История развития книги прослеживается от рукописных книг на пергаменте, украшенных орнаментами и миниатюрами, к книгам, отпечатанным на бумаге с использованием гравированных на дереве или металле иллюстраций. Современная книжная индустрия прибегает к новейшим технологиям как в технике печати, так и в создании иллюстрации.

Художники XXI столетия, не нарушая традиционных художественных принципов оформления книги, часто обращаются к компьютерной графике, коллажу и другим техникам оформления иллюстрации, считая их более соответствующими стилистике современной прозы. С ними успешно сосуществует традиционные рисунок и гравюра, наиболее органичные в изданиях классической литературы и в книге для детей.

Работа над книгой подразумевает создание целостного ансамбля, где художник продумывает все: формат книжного блока, шрифт, полосу набора текста, заставки, концовки, страничные и разворотные иллюстрации. Одной из важнейших его задач становится соответствие художественного решения книги стилю эпохи и характеру литературного произведения.

В отечественной книжной графике XX в. существовало несколько школ и направлений: от тонко интерпретирующих отечественную и зарубежную классику иллюстрированных книг, где каждая деталь глубоко осмыслена художником, до чисто дизайнерского решения, когда книга рассматривается, в первую очередь, как удобный в использовании предмет. В творческой практике известны случаи сотрудничества художника, выполняющего только иллюстрации, с дизайнером, отвечающим за художественное оформление книжного блока.

Представленные на выставке произведения демонстрируют разные подходы авторов. Среди участников — В.И.Сорокина, Н.В. Соколов, М.А. Пресняков, Л.Д. Преснякова, В.Г. Конопкин, И.Н. Ситников, В. А Шестаков.

Экспозиция в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче дает возможность познакомиться с разными тенденциями в книжной иллюстрации. Выставка продолжает серию проектов, связывающих во времени творчество прославленного гравера и искусство наших дней. И.П. Пожалостин много работал для книги, поскольку резцовая гравюра была одной из самых распространенных техник воспроизведения изображения в печатных изданиях второй половины XIX века.

В экспозиции представлено свыше сорока работ рязанских художников.