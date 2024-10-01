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Художник и кино

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

2 ноября 2024 г. в 16:00 в Рязанском художественном музее откроется выставка произведений Леонида Пожидаева, художника-аниматора, преподавателя ВГИК.

Посетители смогут ознакомиться с творчеством художника за 40-летний период работы. В экспозиции представлены эскизы к анимационным фильмам, живописные произведения и путевые зарисовки. На экране будут показаны анимационные фильмы, созданные художником.

Леонид Пожидаев — выпускник ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ и Московского союза художников. Он работает художником-постановщиком и режиссером анимационных студий Москвы, а также преподает в ВГИКе.

Возраст
6+