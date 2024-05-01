Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
27°
Срд, 12
27°
Чтв, 13
25°
ЦБ USD 89.02 0.03 12/06
ЦБ EUR 95.74 0.1 12/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 11/06 18:50
Нал. EUR 91.50 / 107.00 11/06 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
3 504
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
4 440
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
3 654
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
6 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Харизма в Рязани — Тур «ХХ лет!»
15 июня в 19:00
Концерты

Харизма в Рязани — Тур «ХХ лет!»

Арт-клуб «Площадка»

15 июня группа ХАРИЗМА выступит в рязанском клубе ПЛОЩАДКА с большой программой, посвященной ХХ-летию группы — будут как проверенные временем хиты, так и редки песни, а еще и новые музыкальные подарки — приходите услышать боевую машину российского heavy power metal вживую!

Группа Харизма создана в 2004 г. гитаристом Леонидом Фоминым (#Мастер) и ex-продюсером коллектива поэтом Александром Елиным (Ария, Мастер).

Стиль собственной музыки участники определяют как Melodic Power Metal в лучших традициях европейской тяжелой сцены, направленность текстов — героика, баллады, сражения, история, фэнтези и т. п.

Участники группы ранее играли в известных всему тяжелому сообществу командах: Август, Activator, Корпорация Монстров, Валькирия, Archontes, Ольви, Arida Vortex, Эпидемия («Эльфийская Рукопись») и др.

Музыканты группы:

  • Леонид Фомин — лидер-гитара, автор музыки;
  • Андрей Лобашев — вокал;
  • Александр Козарез — бас-гитара;
  • Роман Кошелев — ударные;
  • Александр Цыплин — гитара.

Возраст
16+