15 июня группа ХАРИЗМА выступит в рязанском клубе ПЛОЩАДКА с большой программой, посвященной ХХ-летию группы — будут как проверенные временем хиты, так и редки песни, а еще и новые музыкальные подарки — приходите услышать боевую машину российского heavy power metal вживую!

Группа Харизма создана в 2004 г. гитаристом Леонидом Фоминым (#Мастер) и ex-продюсером коллектива поэтом Александром Елиным (Ария, Мастер).

Стиль собственной музыки участники определяют как Melodic Power Metal в лучших традициях европейской тяжелой сцены, направленность текстов — героика, баллады, сражения, история, фэнтези и т. п.

Участники группы ранее играли в известных всему тяжелому сообществу командах: Август, Activator, Корпорация Монстров, Валькирия, Archontes, Ольви, Arida Vortex, Эпидемия («Эльфийская Рукопись») и др.

Музыканты группы: