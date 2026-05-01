Ханс Циммер и Людовико Эйнауди: двойной концерт в сиянии тысячи свечей

Уникальное событие ожидает поклонников прекрасной музыки! Вас ждёт потрясающий концерт в честь одних из самых популярных композиторов современности — Ханса Циммера и Людовико Эйнауди. Знаменитые мелодии из легендарных кинофильмов «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «1+1», «Долгая дорога на юг», «Номадленд» прозвучат в неповторимом звучании живого симфонического оркестра. Эти музыкальные темы, написанные с душой и любовью, подарят слушателям новые впечатления и вдохновение. Благодаря великолепному исполнению музыкантов и особым декорациям из множества свечей, сцена преобразится в волшебное пространство, полное нежности и романтики.