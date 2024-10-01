Х Фестиваль китайского кино пройдет в библиотеке имени Горького с 6 по 9 ноября. Событие состоится в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая.
Организатором фестиваля выступает научно-образовательное подразделение «Институт Конфуция» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина при поддержке Чанчуньского университета (КНР).
Представляем программу фестиваля:
6 ноября, 14:45
Открытие фестиваля
6 ноября, 15:00
«Конфуций» (2009) 16+
Жанр: историческая драма, биография
Режиссер: Ху Мэй
Язык показа: русский
Длительность: 2 часа 5 минут
6 ноября, 17:20
«Кунг-Фу жеребец» (2023) 12+
Жанр: драма, комедия, боевик
Режиссер: Ларри Ян
В главной роли: Джеки Чан
Язык показа: русский
Длительность: 2 часа 6 минут
7 ноября, 15:00
«Океан чудес» (2022) 12+
Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, драма
Режиссер: Тянь Сяопэн
Язык показа: русский
Длительность: 1 час 52 минуты
7 ноября, 17:10
«Дом летающих кинжалов» (2004) 18+
Жанр: боевик, драма, мелодрама
Режиссер: Чжан Имоу
Язык показа: русский
Длительность: 1 час 59 минут
8 ноября, 15:00
«Раскрашенная кожа» (2008) 18+
Жанр: фэнтези, боевик, триллер, драма
Режиссеры: Гордон Чан, Энди Чинь, Дэнни Кох
Язык показа: китайский (с английскими субтитрами)
Длительность: 1 час 43 минуты
8 ноября, 17:00
«Нэчжа» (2019) 12+
Жанр: мультфильм, комедия, боевик
Режиссер: Ян Юй
Язык показа: русский
Длительность: 1 час 50 минут
9 ноября, 12:00
«Кунг-фу Панда 4» (2024) 6+
Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения
Режиссеры: Майк Митчелл, Стефани Стайн
Язык показа: русский
Длительность: 1 час 34 минуты
9 ноября, 13:50
«Последний император» (1987) 18+
Жанр: историческая драма, биография
Режиссер: Бернардо Бертолуччи
Язык показа: русский
Длительность: 2 часа 43 минуты
Кинопоказы будут проходить в Горьковском зале библиотеки. Вход на все киносеансы в рамках фестиваля бесплатный. Приглашаем всех желающих.
- Возраст
- 18+