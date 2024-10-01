Х Фестиваль китайского кино пройдет в библиотеке имени Горького с 6 по 9 ноября. Событие состоится в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая.

Организатором фестиваля выступает научно-образовательное подразделение «Институт Конфуция» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина при поддержке Чанчуньского университета (КНР).

Представляем программу фестиваля:

6 ноября, 14:45

Открытие фестиваля

6 ноября, 15:00

«Конфуций» (2009) 16+

Жанр: историческая драма, биография

Режиссер: Ху Мэй

Язык показа: русский

Длительность: 2 часа 5 минут

6 ноября, 17:20

«Кунг-Фу жеребец» (2023) 12+

Жанр: драма, комедия, боевик

Режиссер: Ларри Ян

В главной роли: Джеки Чан

Язык показа: русский

Длительность: 2 часа 6 минут

7 ноября, 15:00

«Океан чудес» (2022) 12+

Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, драма

Режиссер: Тянь Сяопэн

Язык показа: русский

Длительность: 1 час 52 минуты

7 ноября, 17:10

«Дом летающих кинжалов» (2004) 18+

Жанр: боевик, драма, мелодрама

Режиссер: Чжан Имоу

Язык показа: русский

Длительность: 1 час 59 минут

8 ноября, 15:00

«Раскрашенная кожа» (2008) 18+

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, драма

Режиссеры: Гордон Чан, Энди Чинь, Дэнни Кох

Язык показа: китайский (с английскими субтитрами)

Длительность: 1 час 43 минуты

8 ноября, 17:00

«Нэчжа» (2019) 12+

Жанр: мультфильм, комедия, боевик

Режиссер: Ян Юй

Язык показа: русский

Длительность: 1 час 50 минут

9 ноября, 12:00

«Кунг-фу Панда 4» (2024) 6+

Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения

Режиссеры: Майк Митчелл, Стефани Стайн

Язык показа: русский

Длительность: 1 час 34 минуты

9 ноября, 13:50

«Последний император» (1987) 18+

Жанр: историческая драма, биография

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

Язык показа: русский

Длительность: 2 часа 43 минуты

Кинопоказы будут проходить в Горьковском зале библиотеки. Вход на все киносеансы в рамках фестиваля бесплатный. Приглашаем всех желающих.