Группы «ОГП» и «Синтагон»

По доброй традиции «Окестръ Гидравлического Пресса имени профессора Мечникова» снова даст майский концерт на сцене Старого парка.
Легендарная группа, стоявшая у истоков рок-движения в Рязани, с более чем 30-летней историей, в традиционном составе и с модернизированным репертуаром готова снова порадовать преданных слушателей и новых ценителей своими песнями с так любимой нами всеми сцены, согревающей самое сердце Рязани.
Дружеский сет в этот вечер исполнит рязанская группа «Синтагон».
Итого на сцене «Старого Парка» в этот вечер:
- Иванов — гитара;
- Илья Куликов — барабаны;
- Алексей Медвежонков — гитара, бас, стихи, музыка, голос;
- Иван Селиванов — гитара, бас, клавишные, вокал;
- Мария Бодягина — флейта, вокал.
- Возраст
- 12+