Группы «ОГП» и «Синтагон»

По доброй традиции «Окестръ Гидравлического Пресса имени профессора Мечникова» снова даст майский концерт на сцене Старого парка.

Легендарная группа, стоявшая у истоков рок-движения в Рязани, с более чем 30-летней историей, в традиционном составе и с модернизированным репертуаром готова снова порадовать преданных слушателей и новых ценителей своими песнями с так любимой нами всеми сцены, согревающей самое сердце Рязани.

Дружеский сет в этот вечер исполнит рязанская группа «Синтагон».

Итого на сцене «Старого Парка» в этот вечер: