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Группы «ОГП» и «Синтагон»
16 мая в 19:30
Концерты

Группы «ОГП» и «Синтагон»

Старый парк

По доброй традиции «Окестръ Гидравлического Пресса имени профессора Мечникова» снова даст майский концерт на сцене Старого парка.

Легендарная группа, стоявшая у истоков рок-движения в Рязани, с более чем 30-летней историей, в традиционном составе и с модернизированным репертуаром готова снова порадовать преданных слушателей и новых ценителей своими песнями с так любимой нами всеми сцены, согревающей самое сердце Рязани.

Дружеский сет в этот вечер исполнит рязанская группа «Синтагон».

Итого на сцене «Старого Парка» в этот вечер:

  • Иванов — гитара;
  • Илья Куликов — барабаны;
  • Алексей Медвежонков — гитара, бас, стихи, музыка, голос;
  • Иван Селиванов — гитара, бас, клавишные, вокал;
  • Мария Бодягина — флейта, вокал.

Возраст
12+