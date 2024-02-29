Границы безумия

Сюжет картины рассказывает об испанской паре, которой предстоит пройти американскую границу. Диего, венесуэльский урбанист, и Елена, танцовщица из Барселоны, прилетают в Соединенные Штаты, чтобы начать новую жизнь. Они хотят преуспеть в карьере и завести семью в «стране возможностей». Но при входе в иммиграционную зону аэропорта Нью-Йорка их проводят в комнату вторичного досмотра, где им приходится пройти психологически изнурительный допрос. Судьба Елены, Диего и их желаний оказывается под вопросом, поскольку пограничник, который проводит допрос, раскрывает нелицеприятные секреты, которыми пара еще не делилась даже друг с другом.