Горшенев. Песни брата

31.01 в рязанском клубе DEEP состоится особенный концерт, посвященный культовому музыканту основателю группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу.

Исполнять любимые миллионами поклонников песни будет брат Михаила — Алексей Горшенев и его проект «ГОРШЕНЕВ». В программу концерта войдут только песни «Короля и Шута». Многие из них в исполнении Алексея прозвучат впервые.

— Эти песни нужно играть, потому что эта музыка живет во мне, ведь это мой родной человек. Я носитель этой информации, и есть много поклонников, с которыми я не могу не поделиться этим. Для меня лично музыка не является какой-то ситуацией для нот и струн. Музыка — это голос души. Поэтому мы поем эти песни и нам от этого становится светлее, — говорит Алексей Горшенев.

Группа «Король и Шут» стала феноменом на российской рок-сцене, а лидер группы Михаил Горшенев — одним из самых влиятельных музыкантов современности. Его песни звучали везде: на телевидении и из радиоприемников, во дворах, на школьных стадионах, на кассетах и пластинках в каждом доме. На этой музыке выросли поколения людей, и сегодня она по-прежнему актуальна, востребована и необходима слушателям.

О проекте «Горшенев»:

Проект «Горшенев» основан Алексеем Горшеневым, младшим братом Михаила Горшенева. За три года группа выпустила EP «Крутится карусель», полноценные альбомы «Звездный мусор» и «Фауст», сняла несколько видеоклипов, кроме того, с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России. Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева стала также одной из знаковых в российской рок-музыке. В его карьере есть съемки в кино, написание музыки к зонг-опере TODD, и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы», который продлился в течение 20-ти лет.