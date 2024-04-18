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Город тайн: Исчезнувшая

«Киномакс»

13:40
20:20
22:35

«Формула Кино»

13:40
14:05
18:35

«Киномакс»

13:40
20:20
22:35

«Формула Кино»

14:05
18:35
23:55

«Киномакс»

13:40
20:20
22:35

«Формула Кино»

14:05
18:35
23:55

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно не ясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

Режиссёр
Роберт Коннолли
Актёры
Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин МакКензи, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс, Кеннет Рэдли, Эш Рикардо
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-04-18 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер

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