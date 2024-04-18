Город тайн: Исчезнувшая

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно не ясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.
- Режиссёр
- Роберт Коннолли
- Актёры
- Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин МакКензи, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс, Кеннет Рэдли, Эш Рикардо
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
-
2024-04-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер