Годами мудрый, сердцем молодой

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца. Это торжество имеет международный статус. Зрелость— это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

Главное целью этого дня является обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

Солисты и коллективы Муниципального культурного центра, по традиции, проводят концерт, посвященный этому дню.