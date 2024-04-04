Знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира, удастся ли им сохранить дружбу, или конфликт неизбежен?
- Режиссёр
- Джеймс Марш
- Актёры
- Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Брона Галлахер, Максин Пик, Фионн О'Ши, Барри О'Коннор, Сандрин Боннер, Лиза Дуайер Хогг, Кэролайн Болтон, Ребекка Джонстон, Гронья Гуд, Калеб Джонстон-Миллер, Эндрю Хефлер
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2024-04-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Драма