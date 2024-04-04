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Гении

Знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира, удастся ли им сохранить дружбу, или конфликт неизбежен?

Режиссёр
Джеймс Марш
Актёры
Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Брона Галлахер, Максин Пик, Фионн О'Ши, Барри О'Коннор, Сандрин Боннер, Лиза Дуайер Хогг, Кэролайн Болтон, Ребекка Джонстон, Гронья Гуд, Калеб Джонстон-Миллер, Эндрю Хефлер
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-04-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Драма