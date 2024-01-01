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Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
23 февраля в 19:00
Концерты

Гарри Поттер: Оркестр Sonorus

МКЦ

Симфонические саундтреки из к/ф «Гарри Поттер» в исполнении камерного оркестра «Sonorus». Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

«Sonorus» это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества. Sonorus — да будет звук!

Возраст
6+
Жанры
Неоклассика