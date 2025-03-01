12 марта в 19:00 на сцене Рязанского Дворца молодежи пройдет первая КВН-игра 2025 года, да сразу какая! Двойной финал! Финал Студенческой Лиги КВН и финал Лиги КВН РГУ!

За победу будут сражаться команды:

«От души» (ИППСР, РГУ имени С.А. Есенина)

«Мы отыграем» (ЮИ, РГУ имени С.А. Есенина)

Команда КВН факультета русской филологии и национальной культуры (РГУ имени С.А. Есенина)

«Кларнет Клары» (ИЕН, РГУ имени С.А. Есенина)

«Собаки Павлова» (РязГМУ)

«Молоко» (РГАТУ имени Костычева).

Приходите поддерживать команды, и, возможно, с вашей помощью они смогут победить в этой игре.