12 марта в 19:00 на сцене Рязанского Дворца молодежи пройдет первая КВН-игра 2025 года, да сразу какая! Двойной финал! Финал Студенческой Лиги КВН и финал Лиги КВН РГУ!
За победу будут сражаться команды:
- «От души» (ИППСР, РГУ имени С.А. Есенина)
- «Мы отыграем» (ЮИ, РГУ имени С.А. Есенина)
- Команда КВН факультета русской филологии и национальной культуры (РГУ имени С.А. Есенина)
- «Кларнет Клары» (ИЕН, РГУ имени С.А. Есенина)
- «Собаки Павлова» (РязГМУ)
- «Молоко» (РГАТУ имени Костычева).
Приходите поддерживать команды, и, возможно, с вашей помощью они смогут победить в этой игре.
- Возраст
- 6+