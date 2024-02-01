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Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
20 марта в 19:00
Концерты

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

С 18 по 20 марта пройдет музыкальный фестиваль, на который маэстро неизменно собирает звезд первой величины и талантливых молодых артистов. Проект приурочен к 85-летию Рязанской филармонии.

Все программы на нашей сцене Владимир Спиваков исполнит с Национальным филармоническим оркестром России, а в качестве солистов выступят Хибла Герзмава (сопрано), Екатерина Мечетина (фортепиано) и Полина Тхай (виолончель).

18 марта в 19:00

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков

Народная артистка Российской Федерации Хибла Герзмава

Программа:

  • В. Беллини. Увертюра к опере «Норма»
  • Дж. Верди. Ария Леоноры (Tacea la notte placida) из оперы «Трубадур»
  • Вступление к опере «Аттила»
  • Речитатив и каватина Эльвиры («Surta è la notte… Ernani, involami») из оперы «Эрнани»
  • П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь»
  • Дж. Пуччини. Ария Тоски (Vissi d’arte) из оперы «Тоска»
  • Дж. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»
  • Ария Леоноры (Pace, pace, mio Dio) из оперы «Сила судьбы»
  • Увертюра к опере «Сицилийская вечерня»
  • Молитва Дездемоны из оперы «Отелло»
  • Дж. Пуччини. Интермеццо из оперы «Манон Леско»
  • Чилеа. Ария Адрианы (Io son l’umile ancella) из оперы «Адриана Лекуврер»

19 марта в 19:00

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков

Лауреат международного фестиваля Полина Тхай (виолончель)

Программа:

  • В. Беллини. Увертюра к опере «Норма»
  • К. Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с оркестром ля минор, соч. 33
  • П. Чайковский. Ноктюрн, соч. 19 № 4. Переложение для виолончели с оркестром
  • Ф. Мендельсон. Симфония № 4 ля мажор «Итальянская», соч. 90

20 марта в 19:00

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано)

Программа:

  • Концерт No 5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, соч. 73
  • Симфония No 7 ля мажор, соч. 92

Возраст
6+