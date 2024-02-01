Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

С 18 по 20 марта пройдет музыкальный фестиваль, на который маэстро неизменно собирает звезд первой величины и талантливых молодых артистов. Проект приурочен к 85-летию Рязанской филармонии.
Все программы на нашей сцене Владимир Спиваков исполнит с Национальным филармоническим оркестром России, а в качестве солистов выступят Хибла Герзмава (сопрано), Екатерина Мечетина (фортепиано) и Полина Тхай (виолончель).
18 марта в 19:00
Национальный филармонический оркестр России
Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков
Народная артистка Российской Федерации Хибла Герзмава
Программа:
- В. Беллини. Увертюра к опере «Норма»
- Дж. Верди. Ария Леоноры (Tacea la notte placida) из оперы «Трубадур»
- Вступление к опере «Аттила»
- Речитатив и каватина Эльвиры («Surta è la notte… Ernani, involami») из оперы «Эрнани»
- П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь»
- Дж. Пуччини. Ария Тоски (Vissi d’arte) из оперы «Тоска»
- Дж. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»
- Ария Леоноры (Pace, pace, mio Dio) из оперы «Сила судьбы»
- Увертюра к опере «Сицилийская вечерня»
- Молитва Дездемоны из оперы «Отелло»
- Дж. Пуччини. Интермеццо из оперы «Манон Леско»
- Чилеа. Ария Адрианы (Io son l’umile ancella) из оперы «Адриана Лекуврер»
19 марта в 19:00
Национальный филармонический оркестр России
Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков
Лауреат международного фестиваля Полина Тхай (виолончель)
Программа:
- В. Беллини. Увертюра к опере «Норма»
- К. Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с оркестром ля минор, соч. 33
- П. Чайковский. Ноктюрн, соч. 19 № 4. Переложение для виолончели с оркестром
- Ф. Мендельсон. Симфония № 4 ля мажор «Итальянская», соч. 90
20 марта в 19:00
Национальный филармонический оркестр России
Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков
Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано)
Программа:
- Концерт No 5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, соч. 73
- Симфония No 7 ля мажор, соч. 92
- Возраст
- 6+