Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

С 18 по 20 марта пройдет музыкальный фестиваль, на который маэстро неизменно собирает звезд первой величины и талантливых молодых артистов. Проект приурочен к 85-летию Рязанской филармонии.

Все программы на нашей сцене Владимир Спиваков исполнит с Национальным филармоническим оркестром России, а в качестве солистов выступят Хибла Герзмава (сопрано), Екатерина Мечетина (фортепиано) и Полина Тхай (виолончель).

18 марта в 19:00

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков

Народная артистка Российской Федерации Хибла Герзмава

Программа:

В. Беллини. Увертюра к опере «Норма»

Дж. Верди. Ария Леоноры (Tacea la notte placida) из оперы «Трубадур»

Вступление к опере «Аттила»

Речитатив и каватина Эльвиры («Surta è la notte… Ernani, involami») из оперы «Эрнани»

П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь»

Дж. Пуччини. Ария Тоски (Vissi d’arte) из оперы «Тоска»

Дж. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»

Ария Леоноры (Pace, pace, mio Dio) из оперы «Сила судьбы»

Увертюра к опере «Сицилийская вечерня»

Молитва Дездемоны из оперы «Отелло»

Дж. Пуччини. Интермеццо из оперы «Манон Леско»

Чилеа. Ария Адрианы (Io son l’umile ancella) из оперы «Адриана Лекуврер»

19 марта в 19:00

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков

Лауреат международного фестиваля Полина Тхай (виолончель)

Программа:

В. Беллини. Увертюра к опере «Норма»

К. Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с оркестром ля минор, соч. 33

П. Чайковский. Ноктюрн, соч. 19 № 4. Переложение для виолончели с оркестром

Ф. Мендельсон. Симфония № 4 ля мажор «Итальянская», соч. 90

20 марта в 19:00

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Владимир Спиваков

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано)

Программа: