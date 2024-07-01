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Фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты»
23 июля в 16:00
Праздники

Фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты»

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

Приглашаем Вас 23 июля в 16:00 на территорию музея-заповедника, где на главной сцене состоится показ мод! В нем примут участие рязанские дизайнеры одежды и украшений совместно с дизайнерами из стран Латинской Америки.

Кого встречаем на межконтинентальном модном проекте?

  • дизайнеров из Рязани;
  • модельеров Хуана Франциско Родригеса и Лауру Тосато из Доминиканы и Андреа Ланду из Колумбии.

Что приготовили?

  • выставку народных костюмов и дизайнерских украшений;
  • яркие образы двух континентов от исторических костюмов Рязанской губернии до современных коллекций по национальным мотивам;
  • выступления вокальных и танцевальных коллективов Рязани;
  • тематическую фотозону.

На месте проведения организаторы выдают специальные браслеты. В 14:00 от площади Театральной отходит бесплатный автобус.

Возраст
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