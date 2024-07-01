Фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты»

Приглашаем Вас 23 июля в 16:00 на территорию музея-заповедника, где на главной сцене состоится показ мод! В нем примут участие рязанские дизайнеры одежды и украшений совместно с дизайнерами из стран Латинской Америки.
Кого встречаем на межконтинентальном модном проекте?
- дизайнеров из Рязани;
- модельеров Хуана Франциско Родригеса и Лауру Тосато из Доминиканы и Андреа Ланду из Колумбии.
Что приготовили?
- выставку народных костюмов и дизайнерских украшений;
- яркие образы двух континентов от исторических костюмов Рязанской губернии до современных коллекций по национальным мотивам;
- выступления вокальных и танцевальных коллективов Рязани;
- тематическую фотозону.
На месте проведения организаторы выдают специальные браслеты. В 14:00 от площади Театральной отходит бесплатный автобус.
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