Фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты»

Приглашаем Вас 23 июля в 16:00 на территорию музея-заповедника, где на главной сцене состоится показ мод! В нем примут участие рязанские дизайнеры одежды и украшений совместно с дизайнерами из стран Латинской Америки.

Кого встречаем на межконтинентальном модном проекте?

дизайнеров из Рязани;

модельеров Хуана Франциско Родригеса и Лауру Тосато из Доминиканы и Андреа Ланду из Колумбии.

Что приготовили?

выставку народных костюмов и дизайнерских украшений;

яркие образы двух континентов от исторических костюмов Рязанской губернии до современных коллекций по национальным мотивам;

выступления вокальных и танцевальных коллективов Рязани;

тематическую фотозону.

На месте проведения организаторы выдают специальные браслеты. В 14:00 от площади Театральной отходит бесплатный автобус.