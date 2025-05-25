1 июня — Фестиваль Детства! Приглашаем всех на яркий праздник, посвященный Дню защиты детей!

Около 50 интерактивных площадок с творческими, спортивными и образовательными мастер-классами, большой концерт от творческих коллективов региона, конкурс семейной песни — все это ждет нас на большом Фестивале. Одно из самых главных событий на фестивале будет вручение паспортов юным участникам проекта «Мы — граждане России» и выступление хора Первых Рязанской области. А еще одним сюрпризом вечера станет выступление кавер-группы «EseninStreet».