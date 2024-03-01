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Феноменальный успех
23 мая в 19:00
Театр

Феноменальный успех

Концертный зал Рязанской областной филармонии

«Феноменальный успех» — невероятная история о силе мечты и настойчивости, которая вдохновляет и трогает сердца.

Это захватывающая музыкальная трагикомедия переносит нас в золотую эпоху Нью-Йорка 50-х годов, времена перемен и возможностей. Это увлекательное представление рассказывает историю Флоренс Фостер Дженкинс, которую современники называли «худшей певицей» ХХ века, не имеющей ни слуха, ни чувства ритма, ни певческого таланта. Не обращая внимания на смех публики, Флоренс выходила на сцену и пела…

«Люди могут говорить, что я не могу петь, но никто не скажет, что я не пою» — говорила сама Дженкинс. Женщина, которая, несмотря на то, что считалась «самой ужасной певицей», благодаря своим амбициями, внутренней свободе и любви к музыке добилась феноменального успеха и вошла в историю. Она смогла собрать огромную аудиторию и выступить на сцене престижного Карнеги Холл. Героиня спектакля верила в свою мечту, и это вера переносит зрителей в мир невероятных возможностей. «Феноменальный успех» — это не просто спектакль, это настоящее погружение в атмосферу времени и места, где каждый сможет почувствовать на себе эмоции и смех Флоренс, от серьезных моментов до веселых и комических ситуаций. А красивая музыка, яркие костюмы и великолепная игра актеров вызовут восторг и подарят эмоции каждому зрителю!

Актёры
Светлана Пермякова, Андрей Чернышов, Андрей Чадов, Борис Смолкин, Светлана Галка, Наталья Петрожицкая
Возраст
16+
Жанры
Драмспектакль