Фальшивая нота

Главный герой спектакля всемирно признанный дирижер, уставший после очередного концерта и недовольный игрой музыкантов, пытается отдохнуть в своей гримерке: ему нужно время, чтобы покинуть филармонию и отужинать с семьей. Но неожиданно его покой нарушает застенчивый незнакомец по имени Динкель. Он представляется горячим поклонником его таланта, желающим получить фото дирижера и автограф для жены. Но эта незначительная встреча принимает серьезный оборот.

За один вечер один из них должен вспомнить то, что 40 лет пытался забыть. А другой — вновь пережить то, что колючей проволокой терзает его сердце. 40 лет назад один из них совершил страшное преступление и должен за него ответить. Ведь сколько бы лет ни прошло, они оба помнят, как под страшным небом Аушвица под веселую музыку Моцарта горели печи концлагеря. И каждый из них должен, наконец, поставить в этой страшной истории точку. Или многоточие…