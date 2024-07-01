Если хочешь быть здоров

Студенческая выездная бригада ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России «Вакцина здоровья» проведет в парке имени Ю.А. Гагарина традиционную летнюю информационно-профилактическую акцию.

Участники мероприятия подготовят зону, где каждый желающий сможет пройти экспресс-диагностику здоровья, а также узнать о профилактике различных заболеваний.

Для маленьких посетителей волонтеры организуют развлекательную программу, а для более старшего возраста будут лектории, спортивные игры и танцевальный мастер-класс

Бонусом акции станет концерт.