Если хочешь быть здоров

Студенческая выездная бригада ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России «Вакцина здоровья» проведет в парке имени Ю.А. Гагарина традиционную летнюю информационно-профилактическую акцию.
Участники мероприятия подготовят зону, где каждый желающий сможет пройти экспресс-диагностику здоровья, а также узнать о профилактике различных заболеваний.
Для маленьких посетителей волонтеры организуют развлекательную программу, а для более старшего возраста будут лектории, спортивные игры и танцевальный мастер-класс
Бонусом акции станет концерт.
- Возраст
- 6+