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Если хочешь быть здоров
19 июля в 18:00
Праздники

Если хочешь быть здоров

Парк имени Гагарина

Студенческая выездная бригада ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России «Вакцина здоровья» проведет в парке имени Ю.А. Гагарина традиционную летнюю информационно-профилактическую акцию.

Участники мероприятия подготовят зону, где каждый желающий сможет пройти экспресс-диагностику здоровья, а также узнать о профилактике различных заболеваний.

Для маленьких посетителей волонтеры организуют развлекательную программу, а для более старшего возраста будут лектории, спортивные игры и танцевальный мастер-класс

Бонусом акции станет концерт.

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