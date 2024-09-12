После внезапной смерти актера, который должен был играть экзорциста в фильме ужасов, эту роль получает Энтони Миллер. Некоторое время назад у него умерла жена, после чего мужчина много пил, но теперь завязал и пытается вернуться в профессию. Съемки даются Тони тяжело, а его дочь Ли, подрабатывающая его личным ассистентом, не может понять — то ли отец сорвался и снова прикладывается к бутылке, то ли с ним творится нечто более зловещее.