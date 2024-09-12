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Экзорцизм

После внезапной смерти актера, который должен был играть экзорциста в фильме ужасов, эту роль получает Энтони Миллер. Некоторое время назад у него умерла жена, после чего мужчина много пил, но теперь завязал и пытается вернуться в профессию. Съемки даются Тони тяжело, а его дочь Ли, подрабатывающая его личным ассистентом, не может понять — то ли отец сорвался и снова прикладывается к бутылке, то ли с ним творится нечто более зловещее.

Режиссёр
Джошуа Джон Миллер
Актёры
Расселл Кроу, Райан Симпкинс, Сэм Уортингтон, Хлоя Бейли, Адам Голдберг, Эдриан Пасдар, Дэвид Хайд Пирс, Трейси Боннер, Марсена Линетт, Джошуа Джон Миллер, Ханна Блэк
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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