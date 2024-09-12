После внезапной смерти актера, который должен был играть экзорциста в фильме ужасов, эту роль получает Энтони Миллер. Некоторое время назад у него умерла жена, после чего мужчина много пил, но теперь завязал и пытается вернуться в профессию. Съемки даются Тони тяжело, а его дочь Ли, подрабатывающая его личным ассистентом, не может понять — то ли отец сорвался и снова прикладывается к бутылке, то ли с ним творится нечто более зловещее.
- Режиссёр
- Джошуа Джон Миллер
- Актёры
- Расселл Кроу, Райан Симпкинс, Сэм Уортингтон, Хлоя Бейли, Адам Голдберг, Эдриан Пасдар, Дэвид Хайд Пирс, Трейси Боннер, Марсена Линетт, Джошуа Джон Миллер, Ханна Блэк
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов