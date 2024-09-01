Авторская музыка и поэзия, которой хочется делиться. Песни, разговоры и общение, которые помогают — отогревают, укрепляют, да и просто радуют.

Любимый формат камерного зала «Старого парка» — автор-исполнитель с гитарой в руках — наполнит своим смыслом и атмосферой музыкант, поэт, автор музыки, а еще и клинический психолог (шутка ли — учиться в МГУ и стажироваться в Дублине) наша любимая Екатерина Яшникова. В преддверии серой и холодной осени мы задержимся на исходе бабьего лета и наполнимся теплом и новыми смыслами.