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Эдуард Изместьев
8 февраля в 19:00
Концерты

Эдуард Изместьев

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Эдуард Изместьев — российский певец, композитор, автор песен, актер и поэт. Он представит зрителям свои лучшие композиции и новые песни.

Концерт Эдуарда Изместьева — это всегда яркое и запоминающееся событие. Его музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп-музыки, рок-музыки и авторской песни. Артист исполняет как свои известные хиты, так и новые композиции, которые точно понравятся всем поклонникам его творчества. Артист подарит зрителям не только море потрясающих песен, но и искреннее общение. Не пропустите этот уникальный шанс окунуться в мир музыки и насладиться выступлением талантливого артиста!

Возраст
12+
Жанры
Эстрада, Шансон