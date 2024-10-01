Единством мы сильны

3-4 ноября 2024 года во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».

ДК «Приокский» также проведет свое праздничное мероприятие, посвященное ключевым моментам формирования Российской государственности и единения народа с 1612 года до наших дней. Зритель сможет насладиться богатством культурного наследия России.

Для вас выступят: Народные любительские художественные коллективы Рязанской области Мужской камерный хор «Любомир» и Женский академический хор «Ретро», песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», ансамбль народной песни «Рушники», ансамбль народного танца «Лель», Александр Фирсов и Юрий Баранов, клуб эстрадной музыки, а также приглашенные артисты из Рязанской общественной организации «Союз армян России».