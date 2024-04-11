Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир российского балета. Невзирая на отговоры семьи и окружения, Джой отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции.
- Режиссёр
- Джеймс Напьер Робертсон
- Актёры
- Диана Крюгер, Талия Райдер, Каролина Грушка, Томаш Кот, Ева Родарт, Борис Шиц, Олег Ивенко, Наташа Олдерслейд, Шарлотта Уббен, Мартин Хью Хенли, Наталья Осипова, Сильвестер Пехура
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма