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Джойка

Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир российского балета. Невзирая на отговоры семьи и окружения, Джой отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции.

Режиссёр
Джеймс Напьер Робертсон
Актёры
Диана Крюгер, Талия Райдер, Каролина Грушка, Томаш Кот, Ева Родарт, Борис Шиц, Олег Ивенко, Наташа Олдерслейд, Шарлотта Уббен, Мартин Хью Хенли, Наталья Осипова, Сильвестер Пехура
Продолж.
110 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма

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