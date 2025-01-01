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Дюймовочка
23 марта в 10:00
Театр

Дюймовочка

Театр юного зрителя (на Соборной)

В уютной швейной мастерской создаются не только изысканные наряды: здесь звучат красивые, нежные песни и придумываются дивные сказочные истории. Одна из них — сказка о маленькой девочке по имени Дюймовочка, которая неожиданно оказалась одна в большом море жизни. Лишь безграничная материнская любовь и поддержка помогли героине преодолеть все сложности, выпавшие на ее долю. Ведь мамина любовь — сильнее всего на свете!

Спектакль — лауреат Международного фестиваля КУКАРТ в номинации «Лучший спектакль для детей».

Возраст
6+