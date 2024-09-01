Довлатов. Пять углов

Спектакль по рассказам, письмам, стихам. Попытка отразить время и его героев на основе рассказов, стихотворений, радиопередач, писем. «Пять углов» — название ненапечатанного романа и одновременно места, где жил писатель в Ленинграде в период своего литературного становления. В свою очередь Ленинград — город, возвращение в который стало недостижимой мечтой Довлатова в эмиграции.

В спектакле использованы письма Сергея Довлатова, от самых ранних (армейских) до последних (написанных в Нью-Йорке), стихи и три рассказа из цикла «Чемодан» и «Наши». Также звучит голос Довлатова.