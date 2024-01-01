Дорогой жизни

Выставка из фондов Рязанского художественного музея к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

27 января 1944 г. — день полного снятия фашистской блокады Ленинграда, длившейся без малого девятьсот дней. Осмысление трагедии и подвига этого русского города в искусстве началось сразу и продолжается до сих пор. Незадолго до падения Шлиссельбурга, которое 8 сентября 1941 г. окончательно отрезало Ленинград от суши, в газете «Правда» появилось стихотворение Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои!» в переводе М. Тарловского. Строки послания-поддержки казахского поэта прозвучали накануне уготованных ленинградцам жестоких испытаний.

Выставка из фондов Рязанского художественного музея включает произведения мастеров, живших и творивших в осажденном городе: Я. Николаева, В. Серова, А. Остроумовой-Лебедевой, П. Шиллинговского, А. Пахомова, М. Платунова, Н. Новосельской. В их полотнах, гравюрах, литографиях — виденное наяву.

В дистрофичной фигуре мужчины на картине Николаева «После обстрела» автор изобразил самого себя; за ним и убитым на снегу рисуется здание Академии художеств. Холст «На оборонных работах» Серова напоминает о рытье окопов и противотанковых рвов гражданским населением горо-да летом 1941 г. В период блокады Серов был председателем Ленинградского союза советских ху-дожников, проявив на этом посту незаурядные способности и мужество. Здание ЛССХ на улице Гер-цена, где шла активная работа над наглядной агитацией, для многих стало тогда не только мастер-ской, но и домом.

В марте-апреле 1942 г. выживших в течение страшной зимы горожан мобилизовали на очистку улиц от снега и нечистот, необходимую ради предотвращения эпидемий. Пахомов принимал в ней участие и одновременно, по словам одного из его коллег, «внимательно примечал и образно задумывал как рисовальщик», создав в итоге один из своих знаменитых эстампов. Мужчины на фронте, поэтому трудятся исхудалые женщины и подростки. Их же видим на линогравюре Новосельской, выполненной по впечатлениям блокадной юности.

Помимо людей героем произведений предстаёт сам город. В записях очевидцев не раз встречаются слова о необыкновенной красоте безлюдного и заснеженного Ленинграда. «Он был торжественно грозен…» — читаем у Платунова, которому в 1942 г. удалось сделать серию пейзажных и жанровых гуашей. Отдельные мотивы серии позже получили воплощение в литографии. Иначе, через ассоциации с классическим искусством, трактует образ города Шиллинговский. В его маленьких гравюрах на дереве явлена некая величественная катастрофа сродни гибели античного мира под натиском варваров. Цикл «Осаждённый город» стал для Шиллинговского последним — в 1942 г. график умер от истощения. Присутствовавшая на заседании в память о нём Остроумова-Лебедева отметила в дневнике, что многих знакомых художников и искусствоведов там не узнала: «так они от голодовки изменились…»

Помимо Ленинграда большие потери понесли его пригороды: Царское Село, Петергоф, Павловск, Гатчина. Работы московского мастера И. Соколова посвящены павловским и петергофским памятникам. Полуразрушенные, осквернённые оккупацией на момент создания линогравюр (1944), Соколовым они показаны невредимыми. И действительно, благодаря воле советского правительства, а также самоотверженности музейных сотрудников и реставраторов немалую часть дворцово-парковых ансамблей удалось восстановить в краткие сроки. Так, петергофский фонтан «Самсон» был от-крыт уже в 1947 г.

Завершает выставку изображение Александра Невского П. Алякринского. Бывший в Великую Отечественную войну одним из символов героического прошлого страны (в 1942 г. учредили орден его имени), для Ленинграда Александр Невский важен вдвойне. Святой благоверный князь, чьи мощи хранятся в Александро-Невской лавре, является небесным защитником города, и недаром в своём пасхальном послании 1942 г. митрополит Ленинградский Алексий говорил о 700-летии Ледового побоища. Слова эти о победе Александра Невского над немецкими рыцарями оказались пророческими.