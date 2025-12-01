Дорогая Памела или счастливого рождества

Знаменитая история, напоминающая рождественскую сказку о всепобеждающей силе добра, разворачивается в запущенном, обветшалом доме миссис Кронки. Трое аферистов, волей случая оказавшиеся здесь, не могли даже предположить, как повлияет этот странный «живой» дом и его необыкновенная обитательница на их не очень-то порядочную жизнь. Задумав аферу вполне в духе нашего времени — застраховать странную, чудаковатую женщину и подстроить несчастный случай, три мошенника пытаются проникнуть в дом и втереться в доверие к хозяйке. Однако план не срабатывает. И дело вовсе не в том, что все попытки осуществить задуманное терпят провал. Согретые теплом и участием, они, сами этого не желая, вдруг начинают тменяться самым чудесным образом.

Любовь, доброта, человеческое достоинство и благородство, эти, казалось бы, весьма эфемерные ценности оказываются куда весомее ценностей вполне зримых и материальных.