Добро пожаловать в «Небо России»

Друзья, рады пригласить вас на выставку, посвященную 35-летию с момента проведения первого фестиваля воздухоплавания в России!

Выставка откроется 10 февраля в Музее путешественников в Рязани (ул. Ленина, 35) и продлится до 7 марта.

Настоящая гордость и визитная карточка Рязани, фестиваль «НЕБО РОССИИ» ежегодно собирает тысячи людей со всей страны. Авторами идеи стали воздухоплаватель Лев Маврин и российский путешественник, Герой Российской Федерации Михаил Малахов. Самый первый в истории нашей страны фестиваль состоялся 11-13 мая 1990 года.

«НЕБО РОССИИ» — уникальное событие, которое ежегодно проходит в нашем регионе. На выставке вы сможете погрузиться в исторические события, связанные с развитием воздухоплавания в Рязанской области. Увидите, как начиналось и развивалось с годами это мероприятие и как превратилось в крупнейший фестиваль воздухоплавания в России.

На протяжении 35 лет Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области накопила огромный архив воздухоплавательных артефактов. Познакомьтесь с ними на нашей выставке и вдохновитесь на новые приключения в небе.

История фестиваля, яркие полеты, незабываемые пейзажи родной земли — будет много интересного!