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Детские новогодние праздники в «Марко Молл»
14 декабря в 14:30
Праздники

Детские новогодние праздники в «Марко Молл»

Марко Молл

Декабрьские события в «Марко Молл» — это яркие и предновогодние праздники, участники которых обязательно унесут с собой частичку новогодней сказки.

В субботу, 7 декабря, — «Фотовстреча» в «Марко Молл». Это не просто сказочная история для детей с любимыми персонажами, но и возможность сфотографироваться с новогодними героями. Маленькие гости «Марко Молл» встретятся на празднике с Дедом Морозом и Снегурочкой, озорными эльфами, снеговиками, зайцами и мишкой Тедди. А также увидят яркое выступление ходулистов и выступление новогодней Ёлки на роликах. На «Фотовстрече» в «Марко Молл» начнет работать новогодняя почта, где в течение месяца каждый сможет отправлять письма Дедушке Морозу.

В субботу, 14 декабря, — парад новогодних персонажей, открывающий череду праздничных событий в «Марко Молл». Принять участие в параде может каждый гость ТРЦ. Для этого необходимо подать заявку на участи, подготовить заранее яркий сказочный образ, чтобы на параде, выстроятся в одну колонну и пройти по празднично украшенным галереям ТРЦ под звуки барабанов и с танцевальными флешмобами. Для всех участников подготовлена интерактивная программа.

В субботу, 21 декабря, в «Марко Молл» — самые ароматные новогодние «Мандариновые забавы» со сладкими угощениями и веселыми предновогодними приключениями. Гости станут участниками веселых «мандаришках-щекотишках» и мандариновых встрясок, «дольки желаний» опустят в волшебный мешок Деда Мороза. А на творческом занятии создадут медовую свечку и проведут время на воздушном и веселом бумажном шоу.

В воскресенье, 29 декабря, в «Марко Молл» — детская программа «Новый год в Тридевятом царстве». Слово «скучно» — это не про Новый год в сказочном царстве. Гостей праздника будет ждать по-настоящему детективная и захватывающая история с коварными персонажами, важной миссией и непростыми заданиями: проявить смекалку и возвратить новогоднюю елочку в праздничную локацию. Каждый из маленьких героем этой истории получит в подарок шишку с предсказаниями от Белочки и Ежика, а приготовит на мастер-классе мороженое, а в финале праздника смогут понаблюдать за удивительными природными преобразованиями на крио-шоу.

В понедельник, 30 декабря, — детская программа «Новый год с супергероями». В канун самого долгожданного и любимого всеми без исключения детьми праздника маленькие гости «Марко Молл» отправятся в увлекательное путешествие с загадками, новогодними заданиями, весёлыми конкурсами, где обязательно пригодятся смекалку и командный дух. На память о празднике юных героев ждет фото с большим и воздушным Снеговиком, а также созданный своими руками новогодний сувенир.

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