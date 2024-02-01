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Детка

Что со мной не так? Почему мама меня бросила? Почему мы не знакомы? И это далеко не все вопросы, которые семнадцатилетняя Даша задает сейчас себе и миру. Впрочем, все они неизменно сводятся к фигуре матери. В поисках ответов Даша сбегает от удушающей заботы отца и оказывается рядом с разучившейся любить матерью.

Режиссёр
Ирина Бас
Актёры
Мария Мацель, Виктория Исакова, Алексей Розин, Алексей Фаддеев, Степан Белозеров, Никита Шишкин, Мария Фурина, Дмитрий Миллер, Евгений Зайфрид, Никита Чеканов, Маргарита Бычкова, Наталья Иохвидова, Андрей Горбачев, Елена Крестьянцева, Дарья Альхова
Продолж.
107 мин.
Премьера
2024-02-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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