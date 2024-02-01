Что со мной не так? Почему мама меня бросила? Почему мы не знакомы? И это далеко не все вопросы, которые семнадцатилетняя Даша задает сейчас себе и миру. Впрочем, все они неизменно сводятся к фигуре матери. В поисках ответов Даша сбегает от удушающей заботы отца и оказывается рядом с разучившейся любить матерью.
- Режиссёр
- Ирина Бас
- Актёры
- Мария Мацель, Виктория Исакова, Алексей Розин, Алексей Фаддеев, Степан Белозеров, Никита Шишкин, Мария Фурина, Дмитрий Миллер, Евгений Зайфрид, Никита Чеканов, Маргарита Бычкова, Наталья Иохвидова, Андрей Горбачев, Елена Крестьянцева, Дарья Альхова
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2024-02-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма