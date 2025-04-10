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Дерзкий
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Дерзкий

В отдаленной прибрежной деревне безжалостный преступник Ранатунга терроризирует местных жителей. Случайная встреча странствующего незнакомца с его людьми раскрывает страдания жителей деревни. Осознав глубоко укоренившуюся коррупцию, он берет дело в свои руки. Вооруженный правдой и справедливостью, он отправляется на финальную конфронтацию с Ранатунгой.

Режиссёр
Гопичанд Малинени
Актёры
Санни Деол, Регина Кассандра, Винит Кумар Сингх, Рандип Худа, Саями Кхер, Упендра Лимайе, Джагапати Бабу, Рамья Кришнан, Ануп Кумар Мишра, Айеша Кхан, Даянанд Редди, Нидххи Агервал
Продолж.
158 мин.
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

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