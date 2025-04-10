В отдаленной прибрежной деревне безжалостный преступник Ранатунга терроризирует местных жителей. Случайная встреча странствующего незнакомца с его людьми раскрывает страдания жителей деревни. Осознав глубоко укоренившуюся коррупцию, он берет дело в свои руки. Вооруженный правдой и справедливостью, он отправляется на финальную конфронтацию с Ранатунгой.