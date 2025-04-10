В отдаленной прибрежной деревне безжалостный преступник Ранатунга терроризирует местных жителей. Случайная встреча странствующего незнакомца с его людьми раскрывает страдания жителей деревни. Осознав глубоко укоренившуюся коррупцию, он берет дело в свои руки. Вооруженный правдой и справедливостью, он отправляется на финальную конфронтацию с Ранатунгой.
- Режиссёр
- Гопичанд Малинени
- Актёры
- Санни Деол, Регина Кассандра, Винит Кумар Сингх, Рандип Худа, Саями Кхер, Упендра Лимайе, Джагапати Бабу, Рамья Кришнан, Ануп Кумар Мишра, Айеша Кхан, Даянанд Редди, Нидххи Агервал
- Продолж.
- 158 мин.
- Премьера
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2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма