День рождения Михаила Горшенева

В среду, 7 августа, в пабе «Две Будки в Ирландии» мы решили устроить трибьют — посвященный культовому музыканту и основателю группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу! (ГОРШКУ).

Исполнять любимые миллионами песни будут музыканты групп: Вчерашний День Вчерашний День, The Serpent Day, Esenin Street Кавер-группа Esenin Street | Рязань, Москва, ЦФО, MeatBeatBot MeatBeatBot, NИТИ. TM

Приглашаем всех желающих вспомнить и услышать песни бессмертного «Короля и Шута». Будем петь хором любимые песни, ставшие частью нашей жизни!