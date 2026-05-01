День России-2026

День России в Рязани отметят большим концертом. Мероприятие, посвященное главному празднику страны, пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре.

На главной сцене у цирка программа стартует в 17:00 с выступления народного театра танца «Огни» под руководством Светланы Рогачиковой-Леженкиной. Затем на сцену выйдет Хор мальчиков «Славия» центра одаренных детей «Гелиос». Руководитель и дирижер хора — Алена Коробкова. Артисты выступят под аккомпанемент композитора Андрея Синецкого.

Праздник продолжит Ансамбль аккордеонистов «Росинка» под руководством преподавателя Регины Бурцевой. А затем со сцены прозвучат мелодии композитора Андрея Синецкого и Ансамбля солистов «Доминанта».

Финальным аккордом праздника станет выступление Народного артиста России Олега Газманова. Певец поднимется на сцену в 19:00 и исполнит знаменитые композиции из своего творческого репертуара.

Проект реализован по инициативе Правительства Рязанской области, при поддержке регионального министерства культуры, комитета инвестиций и туризма Рязанской области и АНО «Центр развития креативных индустрий».