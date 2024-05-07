День победы в Рязани

Как отметят 9 мая в Рязани:

С 11:00 в Кремлевском сквере начнутся народные гуляния «Парк Победы». Среди мероприятий: концертная программа, театрализация, фронтовая каша.

В 14:00 на площади перед КДЦ «Октябрь» пройдет праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава»

В 14:00 на Почтовой жители и гости города познакомятся с рязанскими фронтовыми письмами времен Великой Отечественной войны на выставке.

В 13.00 в Лесопарке пройдет патриотический фестиваль «Мы помним! Мы гордимся».

В 18:00 в Зеленом театре ЦПКиО начнется концерт «Навстречу Победе», где солисты нашего города исполнят лучшие патриотические композиции всех времен.

В 18:00 на площади перед ДК «Приокский» пройдет концертная программа «Весна. Победа. Память».

С 18:00 на площади Победы начнется встреча батальона курсантов, прибывших с парада в Москве. Здесь же пройдет Всероссийская «Минута молчания».