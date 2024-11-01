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Даниил Крамер. MÚSICA LATINA
11 декабря в 19:00
Концерты

Даниил Крамер. MÚSICA LATINA

Концертный зал Рязанской областной филармонии

11 декабря в 19.00 мэтр отечественного джаза и любимец рязанской публики вновь выйдет на сцену филармонии, чтобы заворожить и очаровать зрителей.

Вместе с Дарьей Чернаковой (контрабас, вокал), Юлианой Рогачевой (вокал) и Омаром Саидовым (ударные) Даниил Крамер представит программу «MÚSICA LATINA».

Музыканты исполнят композиции таких мэтров бразильской музыки как Антониу Карлуш Жобим, Жилберту Жил, Доривал Каимми, Луис Бонфа, Бет Карвальо, Фило Машадо, Тито Пуэнте, а также Чика Кориа — обладателя двух премий Latin Grammy и автора ряда всемирно известных латиноамериканских стандартов.

Возраст
6+