Цветы в снегу

26 декабря 2024 года в 17.00 на базе Рязанского областного научно-методического центра народного творчества состоится новогодний концерт учащихся детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылева и Детской хоровой школы № 8 города Рязани.

Слушателям будут представлены сольные и коллективные выступления детей. В числе юных музыкантов исполнители на фортепиано, баяне, флейте, сольное пение и коллективное музицирование. Возраст исполнителей от 5 до 14 лет, которые исполнят всеми известные новогодние композиции.

По окончании концерта запланировано награждение и вручение подарков. Организатор и ведущая концерта директор ДМШ No 5 имени В.Ф. Бобылева, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Светлана Васильевна Морозова.

Вход свободный!