Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 101.61 -0.73 24/12
ЦБ EUR 105.25 -1.29 24/12
Нал. USD 100.00 / 101.70 23/12 18:30
Нал. EUR 106.61 / 106.50 23/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
3 852
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
9 745
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
23 435
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
23 533
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Цветы в снегу
26 декабря в 17:00
Концерты

Цветы в снегу

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества

26 декабря 2024 года в 17.00 на базе Рязанского областного научно-методического центра народного творчества состоится новогодний концерт учащихся детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылева и Детской хоровой школы № 8 города Рязани.

Слушателям будут представлены сольные и коллективные выступления детей. В числе юных музыкантов исполнители на фортепиано, баяне, флейте, сольное пение и коллективное музицирование. Возраст исполнителей от 5 до 14 лет, которые исполнят всеми известные новогодние композиции.

По окончании концерта запланировано награждение и вручение подарков. Организатор и ведущая концерта директор ДМШ No 5 имени В.Ф. Бобылева, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Светлана Васильевна Морозова.

Вход свободный!

Возраст
6+