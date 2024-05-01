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«ЦВЕТОК БЕЛОЗОР» СЕМЬИ СЕМЕНОВЫХ-ТЯН-ШАНСКИХ
13 июня в 09:00
Выставки

«ЦВЕТОК БЕЛОЗОР» СЕМЬИ СЕМЕНОВЫХ-ТЯН-ШАНСКИХ

Рязанский Кремль

14 ИЮНЯ В 16:00 в Музейном центре им. А.И. Солженицына откроется выставка, посвященная памяти Ольги Петровны Семеновой-Тян-Шанской.

Крупнейший ученый, общественный и государственный деятель П.П. Семенов-Тян-Шанский сравнивал свою дочь с цветком белозором — нежным, ароматным потаенным цветком из дикой природы, что и дало название настоящей выставке.

На выставке будут представлены музейные предметы из Музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкого историко-культурного музея, а также акварели О.П. Семеновой и предметы, которые предоставила правнучка Петра Петровича — Наталия Владимировна при участии Фонда наследия П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Также посетители смогут увидеть редкие предметы и книги из фондов и научной библиотеки Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Ждем гостей на открытии выставки 14 июня в Музейном центре им. А.И. Солженицына по адресу: ул. Николодворянская, 24/42.

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