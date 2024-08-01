Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
25°
Вск, 08
26°
Пнд, 09
27°
ЦБ USD 89.82 0.12 07/09
ЦБ EUR 99.72 0.53 07/09
Нал. USD 89.70 / 90.41 07/09 16:30
Нал. EUR 99.60 / 100.15 07/09 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
1 781
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
6 038
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
7 080
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
16 876
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Colette, любовь моя
Кино

Colette, любовь моя

«Многие люди, приезжая в Париж, сначала шли в Colette, а уже потом к Эйфелевой башне», — говорит в этом фильме Канье Уэст и ничуть не преувеличивает. За 20 лет своего существования легендарный концепт-стор, навсегда закрывшийся три года назад, не только полностью перевернул представления о фэшн-ритейле, но и стал одной из главных достопримечательностей столицы моды. В 1997-м идея того, что одежда, предметы дизайна, искусство и еда могут сосуществовать в одном пространстве казалась невероятной — и многие пророчили Colette скорее закрытие. К счастью, довольно быстро стало понятно, что основательницы концепт-стора Колетт Руссо и ее дочь Сара Андельман просто опередили свое время. Витрины, в которых ювелирные украшения соседствовали с зажигалками за 2 евро, микс тяжелого люкса с пока еще не известными дизайнерами (для которых присутствие здесь почти всегда означало путевку в большое будущее), лимитированные совместные коллекции с историческими модными домами и просто классными селебрити, очередь за которыми выстраивалась еще до открытия дверей, — все это было придумано в Colette, пожалуй, самом важном магазине столетия. И обо всем этом в фильме рассказывают друзья и поклонники Colette: уже упомянутый Канье Уэст, музыкант Фаррелл Уильямс, художник Kaws, креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло и многие другие.

Режиссёр
Юг Лосон-Боди
Продолж.
60 мин.
Возраст
18+
Жанры
Документальны

Еще в кино

Кино
Зальцбург: Фальстаф
Кино
Ник Кейв и The Birthday Party
Кино
Мишель Гондри: DIY
Кино
Бонни
Кино
Бег — это свобода
Кино
Затерянные
Кино
Двадцать лет со Смешариками
Кино
Тайна Черной Руки
Кино
Револьвер
Кино
Пункт назначения: Поезд № 13
Кино
Все мои друзья мертвы
Кино
Театр в кино: Спящая красавица