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В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
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Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
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Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
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Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
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Черный обелиск
12 апреля в 19:00
Концерты

Черный обелиск

Арт-клуб «Площадка»

ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК отметит 20-летие легендарного альбома «Нервы» на эксклюзивном концерте 12 апреля (вход с 19.00) в клубе ПЛОЩАДКА! Ищете выход накипевшим эмоциям? Добро пожаловать на «Нервный концерт» группы ЧЁРНЫЙ ОБЕЛИСК для живых, искренних, способных делиться пламенем настоящих чувств! Нестареющая классика для нестареющих душой — 20 лет исполняется с момента создания легендарного альбома «Нервы»! Избранные композиции из этой пластинки традиционно звучат на каждом выступлении «Обелиска», но впервые за долгое время болельщики смогут услышать все песни с этого культового релиза, а также избранные хиты на большом концерте в Рязани.

Возраст
16+