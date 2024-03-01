ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК отметит 20-летие легендарного альбома «Нервы» на эксклюзивном концерте 12 апреля (вход с 19.00) в клубе ПЛОЩАДКА! Ищете выход накипевшим эмоциям? Добро пожаловать на «Нервный концерт» группы ЧЁРНЫЙ ОБЕЛИСК для живых, искренних, способных делиться пламенем настоящих чувств! Нестареющая классика для нестареющих душой — 20 лет исполняется с момента создания легендарного альбома «Нервы»! Избранные композиции из этой пластинки традиционно звучат на каждом выступлении «Обелиска», но впервые за долгое время болельщики смогут услышать все песни с этого культового релиза, а также избранные хиты на большом концерте в Рязани.