Час Zero. Р. Замуруев и ансамбль cолистов «Mobilis»

Лауреат международных конкурсов Родион Замуруев (скрипка)
Ансамбль cолистов «Mobilis»
В программе:
А. Пьяццолла:
I отделение:
Buenos Aires hora cero
Escualo
Adios Nonino
Fracanapa
Oblivion
Libertango
2 отделение:
Milonga en Re
Tango in La
Лето в Буэнос-Айресе
Осень в Буэнос-Айресе
Зима в Буэнос-Айресе
Весна в Буэнос-Айресе
XX век одарил музыкальную культуру явлением, в котором непостижимым антиномичным образом соединились мистика и простота, демократизм и изысканность, высочайший эмоциональный градус и погруженность, растворение во времени, когда его протяженность трансформируется в глубину. Программа «Час Zero» — это акустическое погружение в музыкальный гений композитора. Волнующие ритмы музыки Астора Пьяццоллы исполнит ансамбль солистов «MOBILIS» под руководством лауреата международных конкурсов Родиона Замуруева.
- Возраст
- 6+