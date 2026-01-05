Час Zero. Р. Замуруев и ансамбль cолистов «Mobilis»

Лауреат международных конкурсов Родион Замуруев (скрипка)

Ансамбль cолистов «Mobilis»

В программе:

А. Пьяццолла:

I отделение:

Buenos Aires hora cero

Escualo

Adios Nonino

Fracanapa

Oblivion

Libertango

2 отделение:

Milonga en Re

Tango in La

Лето в Буэнос-Айресе

Осень в Буэнос-Айресе

Зима в Буэнос-Айресе

Весна в Буэнос-Айресе

XX век одарил музыкальную культуру явлением, в котором непостижимым антиномичным образом соединились мистика и простота, демократизм и изысканность, высочайший эмоциональный градус и погруженность, растворение во времени, когда его протяженность трансформируется в глубину. Программа «Час Zero» — это акустическое погружение в музыкальный гений композитора. Волнующие ритмы музыки Астора Пьяццоллы исполнит ансамбль солистов «MOBILIS» под руководством лауреата международных конкурсов Родиона Замуруева.