8 ноября на нашей ПЛОЩАДКЕ вы услышите БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД!

Короли Вселенского панк-рока выпустили новый альбом и представят его во всей мощи и красе!

Альбом «Нечего бояться» стал ярким продолжением творчества группы. В нем можно услышать искренние и проникновенные песни, которые дарят слушателям новые эмоции и впечатления.

Этот концерт станет особенным. Зрителей ждет незабываемая атмосфера, полная энергии и страсти. Группа сыграет свои хиты, которые стали классикой панк-рока, а также треки с нового долгожданного альбома.