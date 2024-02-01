13 марта (среда) в кафе-клубе «Старый парк» — акустический концерт рок-барда Бранимир. Встреча в рамках большого тура в поддержку нового альбома «Добрые песни. Часть вторая».

Песни с него посвящаются жителям маленьких городов нашей необъятной Родины. Альбом получился добрым, светлым и русским. А песня «В нашем маленьком городе» мгновенна стала народным хитом, заняла первую строчку главного рок-хит-парада страны «Чартова дюжина».

На концерте по традиции будет душевная атмосфера квартирника, много фирменных баек и разговоров о жизни.